Aprilia, l'istituto comprensivo zona Leda intitolato a Gianni Orzini

E' stato intitolato a Gianni Orzini, volontario apriliano della Protezione civile associazione Alfa scomparso 17 anni fa, l'istituto comprensivo Zona Leda di Aprilia. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alla dirigente scolastica Ersilia Buonocore, anche l'ex preside Giorgio Giusfredi, i volontari dell'Associazione Alfa con il presidente Roberto Cotterli, il Vice Capo Dipartimento di Protezione Civile Massimo La Pietra e il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio Carmelo Tulumello.

"Oggi, con Gianni - ha affermato il sindaco Antonio Terra nel suo discorso - celebriamo il fondamentale valore della solidarietà, ben radicato in questa città e in questo territorio, presente nei tanti esempi di persone e realtà sociali che quotidianamente si spendono nelle organizzazioni di volontariato cittadine e in piccoli e grandi gesti di condivisione quotidiana. Sono certo - ha concluso il sindaco - che questa azione corale che coinvolge Amministrazione comunale, personale scolastico e associazioni del territorio, sia il modo migliore per ricordare Gianni: a lui sarebbe di certo piaciuto questo nostro impegno. E anche questa splendida giornata di festa".

