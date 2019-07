Aprilia, riprendono i lavori nel plesso scolastico di Selciatella

Sono ripresi questa mattina, 29 luglio, i lavori nel plesso scolastico Selciatella di Aprilia, sulla base del cronoprogramma che è stato condiviso dalla ditta incaricata e dal direttore dei lavori con i tecnici del Comune e che sarà presto consegnato anche alla dirigente scolastica.

Dieci giorni fa, l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso ha effettuato un sopralluogo incontrando anche i genitori degli alunni della scuola e la direzione dell’Istituto scolastico. L’intenzione del Comune è proprio quella di interfacciarsi in maniera costante con il personale della scuola, anche per seguire l’andamento dei lavori. Tra le opere che saranno eseguite negli edifici scolastici, sono previsti sia il rifacimento del controsoffitto della scuola dell’infanzia, che la sostituzione di tutti gli infissi e di qualche porta, la realizzazione del cappotto esterno e del nuovo parcheggio. Il cantiere rimarrà aperto fino al 30 novembre: sarà ovviamente data precedenza alle opere interne, in modo tale da far trovare le aule pronte per le lezioni, con l’inizio dell’anno scolastico.

È prevista anche la posa della scala antincendio, per la quale il Comune sta attendendo il via libera da parte del Genio Civile.