Aprilia, lavori irregolari a Fossignano: Il Comune diffida la ditta

Una diffida all'impresa che ha eseguito i lavori per il completamento della rete fognaria a Fossignano, Aprilia. Gli interventi di ripristino dell'asfalto, conclusi nella giornata di ieri, secondo il documento inviato dal Comune alla ditta "non possono essere considerati eseguiti a regola d'arte".

Nel corso di un sopralluogo i tecnici del Comune e l'assessore Luana Caporaso hanno rilevato diverse irregolarità nella finitura superficiale degli asfalti.Il Comune ha quindi inviato oggi, 24 maggio, una diffida all'impresa incaricata, che avrà ora 15 giorni di tempo per intervenire sui lavori effettuati e rimediare alle irregolarità secondo le indicazioni fornite dai tecnici. In caso di mancato riscontro, l'ente attiverà le procedure di risoluzione in danno, provvedendo ad incaricare un'altra impresa.