Aprilia, degenera la lite fra connazionali: 59enne in prognosi riservata a Roma

Degenera la lite fra due cittadini di origini romene ad Aprilia: un 59enne è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e un 40enne, senza fissa dimora, è stato denunciato per il reato di lesioni personali.

I fatti sono accaduti nella notte in un palazzo abbandonato: da una prima ricostruzione dei carabinieri la lite è scoppiata tra i due per futili motivi. Ad avere la peggio il 59enne che ha riportato fratture multiple in diverse parti del corpo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi trasportato all’ospedale nella Capitale. Per il connazionale è scattata invece la denuncia in stato di libertà.