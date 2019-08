Aprilia, i carabinieri gli trovano in casa due etti di marijuana: 33enne agli arresti

In casa i carabinieri gli hanno trovato due etti di marijuana: arrestato un giovane di 33 anni ad Aprilia. Il blitz ieri pomeriggio, 8 agosto, dei militari del Norm in casa del giovane al termine di una breve attività investigativa.

Nel corso della perquisizione domiciliare il ragazzo è stato trovato in possesso dei 200 grammi di marijuana, insieme al materiale per il confezionamento. Tutto è stato posto sotto sequestro.

Il 33enne, invece, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.