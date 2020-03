Aprilia, calci e pugni alla convivente: arrestato un 26enne. Era già ai domiciliari

Già ai domiciliari minaccia e picchia la convivente: per questo un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri.

E’ accaduto all’alba di ieri, mercoledì 4 marzo, ad Aprilia dove i militari del Norm hanno arrestato il giovane in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 26enne avrebbe ripetutamente minacciato e percosso con pugni e calci la convivente, procurandole “escoriazioni ed ematomi multipli sul volto”.

Arrestato, al termine delle formalità di rito per lui sono stati disposti di nuovo i domiciliari.