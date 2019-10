Minacce di morte ai carabinieri: Giorgia Meloni in visita alla caserma di Aprilia

Giorgia Meloni sarà domani mattina, lunedì 14 ottobre, ad Aprilia. L’arrivo del presidente di Fratelli d’Italia nel comune pontino dopo l'episodio accaduto qualche sera fa in via Francia e in seguito al quale due uomini sono stati arrestati. In quella circostanza, si ricorda, i militari dell’Arma sono stati minacciati di morte mentre dai balconi i residenti, aizzati dai due uomini, lanciavano di tutto, compresi dei vasi.

Per quell’episodio, avvenuto nella serata di giovedì 10 ottobre, sono stati arrestati Cristian Battello e Cristoforo Iorio; ieri la convalida degli arresti da parte del Tribunale di Latina.

Giorgia Meloni domani mattina alle 11.30 si recherà presso la caserma dei carabinieri di Aprilia in segno di solidarietà ai militari minacciati. A seguire, si recherà in via Francia, nel quartiere Toscanini.

“Fratelli d'Italia continua a chiedere pene più severe per chi aggredisce o minaccia le Forze dell'Ordine e più risorse, mezzi e dotazioni per permettere ai nostri uomini e donne in divisa di svolgere al meglio il proprio dovere. Non possiamo tollerare ancora scene di questo tipo: difendiamo chi ci difende” ha commentato il presidente di Fratelli d’Italia attraverso il suo profilo Facebook.