Aprilia, continua a minacciare l’ex moglie: 50enne dai domiciliari al carcere

Dai domiciliari è finito in carcere: un 50enne di Aprilia, ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, si è visto notificare dai carabinieri ieri, sabato 25 gennaio, il provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Latina. Provvedimento che arriva, spiegano i carabinieri, a seguito dell’inosservanza delle prescrizioni imposte all'uomo nonché per aver reiterato le minacce nei confronti della ex moglie convivente. Dopo le formalità di rito il 50enne è stato associato presso la casa circondariale di via Aspromonte a Latina come disposto dall’Autorità Giudiziaria.