Tragedia ad Aprilia: trattore si ribalta e finisce in un fossato, muore un bracciante

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio, nella campagne della zona di Campoverde ad Aprilia. Un bracciante ha perso la vita dopo che il suo trattore si è ribaltato ed è finito in un fossato. Il dramma in via Roselli; la vittima è un uomo di 37 anni di origini romene che da tempo viveva ad Aprilia.

L’allarme è stato lanciato dai familiari del bracciante di cui non si avevano notizie da ore. Solo in secondo momento, nel tardo pomeriggio, è stato quindi possibile scoprire quanto accaduto, trovare l'uomo e il mezzo agricolo che era finito nel fossato. Ma a quel punto inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente dove è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza.

Le indagini sono affidate ora ai carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto effettivamente nel pomeriggio di ieri. I militari dell’Arma sono intervenuti insieme alla Polizia locale e ai vigili del fuoco.