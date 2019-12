Aprilia piange Roberto Fiorentini, camera ardente in biblioteca. Funerali il 21 dicembre

Si terranno sabato 21 dicembre ad Aprilia i funerali di Roberto Fiorentini, il giovane di 32 anni scomparso lo scorso 5 dicembre a Washington per un malore.

Secondo le ultime informazioni la salma del ricercatore universitario pontino dovrebbe arrivare in Italia dagli Stati Uniti nella giornata di domani, venerdì 20 dicembre.

Il Comune di Aprilia ha fatto sapere che, su richiesta della famiglia del giovane apriliano, l’Amministrazione ha disposto l’allestimento della camera ardente presso la Sala Ragazzi della Biblioteca comunale. I cittadini potranno salutare Roberto, a partire dalle 9 di sabato e fino ai funerali che si terranno alle 15:30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, Roberto Fiorentini per anni era stato impegnato nella politica e nel mondo del sociale nella sua città; da qualche tempo si era trasferito a Washington per lavorare presso la prestigiosa National Gallery Of Art.