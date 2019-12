Lutto ad Aprilia, morto a 32 anni Roberto Fiorentini: era a Washington per lavoro

Lutto ad Aprilia per l'improvvisa scomparsa di Roberto Fiorentini, di appena 32 anni, ex portavoce di Europa Verde. Il ragazzo si era trasferito da alcuni mesi a Washington per lavorare presso la prestigiosa National Gallery Of Art.

Un decesso a quanto pare dovuto a un improvviso malore. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, lasciando un profondo sconforto in quanti conoscevano Roberto, un ragazzo impegnato nella politica e nel mondo del sociale.