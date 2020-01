Aprilia, nuovi autobus nella flotta Tesei che gestisce il trasporto pubblico

Due nuovi autobus nella flotta di Tesei Bus, che dall'inizio del mese di gennaio gestisce il trasporto pubblico locale ad Aprilia. Già da qualche giorno la società ha introdotto due mezzi Euro 6 nuovissimi, sulla base di una maggiore qualità nel servizio prevista dal nuovo servizio di Tpl.

I nuovi veicoli sono dotati di pedane per consentire l'ingresso delle persone con disabilità, così come tutti gli altri autobus utilizzati dalla società apriliana per le 9 linee del trasporto locale.

L'amministrazione comunale annuncia intanto che prosegue intanto il monitoraggio dell'Ufficio Trasporti per consentire, con le risorse messe a disposizione dal nuovo appalto, di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Il Comune ricorda che per segnalare eventuale criticità è possibile scrivere via mail a trasporti@comune.aprilia.lt.it.