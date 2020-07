Omicidio-suicidio ad Aprilia: un uomo uccide la moglie poi si toglie la vita

Tragedia nella notte ad Aprilia dove un coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione nella zona di Fossignano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale dopo aver ricevuto una segnalazione, insieme anche al pubblico ministero della Procura di Latina, Martina Taglione.

Sono ancora poche le informazioni a disposizione, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un’omicidio-suicidio. Il dramma si è compiuto in una villetta in via Chiascio, una delle traverse interne di via le Salzare: da quanto si apprende un uomo avrebbe prima ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si sarebbe tolto la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso ora le indagini da prte dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.