Traffico di rifiuti, lottizzazione abusiva e ricettazione: condannato e arrestato Antonino Piattella

Un noto imprenditore di Aprilia è stato arrestato dalla polizia per alcune condanne diventate definitive per una serie di reati che vanno dall'abuso edilizio alla ricettazione, dalla lottizzazione abusiva all'estorsione e alla violazione della normativa in materia di rifiuti.

Antonino Piattella, 56 anni, era stato arrestato nel 2017 nel corso dell'operazione Dark Side condotta da squadra mobile di Latina e polizia stradale, scaturita da un'attività investigativa su un traffico illecito di rifiuti in una cava di Aprilia. L'imprenditore è stato ora rintracciato dagli investigatori del commissariato di Cisterna nel comune di Aprilia, dove gli è stato notificato il provvedimento di arresto emesso dall'ufficio esecuzioni della procura di Roma. L'uomo dovrà scontare la condanna a 4 anni, 4 mesi e nove giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’imprenditore è stato trasferito in carcere a Latina.

All'imprenditore era stato anche sequestrato un patrimonio pari a un milione e mezzo di euro: beni e aziende nella sua disponibilità.