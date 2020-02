Aprilia, 14enne pestato e rapinato: indagini dei carabinieri. Caccia all'aggressore

Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato e rapinato venerdì sera ad Aprilia ed è finito al pronto soccorso. E' successo in via Inghilterra mentre il minorenne stava camminando per recarsi in pizzeria a una festa di compleanno. Secondo la ricostruzione, un'auto si è affiancata al ragazzo, è sceso un uomo che l ha aggredito picchiandolo con calci e pugni per poi strappargli il cellulare dalle mani. Un episodio inquietante e ancora da chiarire.

I carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia stanno indagando sull'accaduto e hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare l'aggressore, che subito dopo aver pestato e rapinato il giovane è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il 14enne ha chiesto aiuto ed è stato soccorso e portato in ospedale.