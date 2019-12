Aprilia, nuova vita per le pensiline degli autobus in periferia: un progetto contro la violenza di genere

La battaglia e l'impegno contro la violenza di genere 365 giorni l’anno. È questo l'obiettivo dell’iniziativa che prende il via a Vallelata, ad Aprilia, per creare in città segni visibili del contrasto alla violenza sulle donne.

Il progetto si propone di decorare ogni mese una pensilina per la fermata dell’autobus in una delle zone periferiche della città, ritraendo su ognuna un volto di donna corredato da una frase significativa. La decorazione sarà realizzata dall’Associazione Arte Mediterranea, che ha accolto con entusiasmo la proposta lanciata dalla consigliera comunale Fiorella Diamanti. “Una volta al mese, per 12 mesi, doneremo “nuova vita” alle pensiline delle fermate dell’autobus – spiega la consigliera Diamanti della Lista Civica Antonio Terra – lo scopo è proprio quello di promuovere un’immagine della donna rispettosa della sua identità, della sua dignità e dei suoi diritti. Ringrazio l’assessora Luana Caporaso che ha sposato da subito la proposta e Antonella Stecca, con l’Associazione Arte Mediterranea e gli artisti coinvolti, che cureranno la realizzazione delle opere”.

All’iniziativa hanno già aderito, offrendo la propria collaborazione, diversi cittadini e comitati di quartiere (il Comitato di Vallelata, quello di Fossignano e i cittadini di La Cogna), numerosi politici e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.