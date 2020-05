Aprilia, 21enne accoltellato dall'amico per gelosia: fermato un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 21 anni accoltellato ieri sera, 22 maggio, ad Aprilia. Per il tentato omicidio e per porto di oggetti atti ad offendere è stato fermato un suo amico di 19 anni, identificato e rintracciato dai carabinieri del reparto territoriale. L'aggressione è avvenuta tra via Cattaneo e via Lazio, ad Aprilia, al culimine di una lite tra i due ragazzi. Secondo una prima ricostruzione la lite è esplosa per gelosia, per una ragazza contesa. Poi la situazione è degenerata e ad avere la peggio è stato il 22enne, ferito dal rivale con un coltello all'altezza del torace.

Immediati i soccorsi per il giovane, che è stato portato in ambulanza alla clinica Città di Aprilia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dove si trova ancora in condizioni serie. I carabinieri, guidati dal tenente colonnello Riccardo Barbera, hanno cominciato subito ad indagare per ricostruire l'accaduto e sono riusciti a stringere il cerchio e a individuare il responsabile. Il 19enne è stato fermato poche ore dopo, portato in caserma per essere interrogato e poi arrestato e condotto in carcere a Latina.