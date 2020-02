Aprilia, rapina alle poste di via Marconi: il malvivente fugge in bici con il bottino

Colpo alle poste di via Marconi ad Aprilia. Un rapinatore solitario è entrato in azione intorno alle 8,30 all'ufficio postale che proprio oggi, 21 febbraio, aveva riaperto dopo lavori di ristrutturazione dei locali. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo era armato e con il volto coperto. Si è presentato davanti agli sportelli e ha minacciato con l'arma i dipendenti facendosi consegnare dei contanti.

Una volta preso il bottino si è poi diretto verso l'uscita ed è fuggito, a quanto pare in sella a una bicicletta. A quell'ora erano già presenti diversi clienti. Indagini in corso per rintracciare il malvivente.

Un'altra rapina è stata messa a segno ieri notte sempre ad Aprilia, ai danni questa volta del distributore Fiamma 2000 che si trova lungo la Pontina all'altezza di Campoverde.