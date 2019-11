Rapina un supermercato con un coltello da sub: bloccato sulla Nettunense e arrestato

Rapina e arresto lampo ad Aprilia. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne romano, Lorenzo P., residente ad Aprilia, che intorno alle 16 di oggi, 15 novembre, insiema ad un complice, ha fatto irruzione in un supermercato di Campoverde.

Ha estretto un coltello da sub e ha minacciato i dipendenti intimando loro di consegnare il denaro contenuto in cassa. Poi è fuggito con un bottino di circa mille euro. Pochi istanti dopo i cassieri hanno però lanciato l'allarme al 112 e il rapinatore è stato bloccato dalle pattuglie lungo la via Nettunense mentre cercava di darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

La perquisizione personale ha consentito di ritrovare e sequestrare anche l'arma utilizzata per il colpo oltre al denaro appena portato via dal supermercato. Il 37enne è finito agli arresti nel carcere di Latina mentre è ancora in fase di identificazione il suo complice.