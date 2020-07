Aprilia, rapina in villa: banditi armati di coltello legano coppia di coniugi e il domestico

Momenti di terrore sono stati vissuti ieri sera ad Aprilia da una coppia vittima di una rapina messa a segno nella loro villa. A denunciare quanto accaduto ai carabinieri è stato il proprietario di casa.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30 di sabato 11 luglio: secondo quanto raccontato dall’uomo sono 5 le persone entrate in azione, armate di coltello. Dopo aver fatto irruzione all’interno dell’abitazione i malviventi hanno legato marito e moglie insieme al domestico.

Così sono riusciti a postare via una pistola calibro 9x21, una carabina calibro 12, oltre a due auto. Non solo, i rapinatori hanno rubato anche le chiavi di un’abitazione a Roma della coppia dove si sono recati poco dopo e da cui hanno rubato altri 7mila euro in contanti.

Scattata l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che ora stanno svolgendo le indagini.