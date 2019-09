Ricettazione di auto, due arresti. La polizia stradale di Aprilia recupera 20 veicoli di lusso

Due arresti della polizia stradale di Aprilia per concorso in ricettazione di veicoli. Gli agenti, in collaborazione con il personale della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale Lazio e Umbria e della polizia stradale di Latina, hanno dato oggi esecuzione alle misure cautelari in carcere ed agli arresti domiciliari a carico di C.F.A., un cittadino di nazionalità rumena di 31 anni residente a San Cesareo, e di C.A., un italiano di 41 anni domiciliato ad Ardea.

L’operazione di oggi, giovedì 12 settembre, arriva al culmine di un’articolata attività investigativa che ha portato alle misure cautelari emessa dal Tribunale di Velletri,

Le indagini sono iniziate a maggio dopo il rinvenimento all’interno di un capannone alla periferica di Ardea di due auto di alta gamma, una Lexus ed un Range Rover sport ,di provenienza furtiva su cui venivano trovati i due intenti a modificarne le centraline di accensione utilizzando sofisticate apparecchiature elettroniche poi sottoposte a sequestro.

Ulteriori elementi probatori acquisiti successivamente alla denuncia in stato di libertà delle due persone hanno permesso alla Procura di Velletri di emettere le misure cautelari eseguite oggi

Intanto proseguono le indagini tese a stroncare l’annoso fenomeno dei furti e il successivo riciclaggio di veicoli di alta gamma tanto che negli ultimi mesi gli uomini della polizia stradale di Aprilia, in distinte operazioni, hanno rinvenuto e recuperato circa 20 veicoli di ingente valore economico.