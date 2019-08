Ricettazione auto rubata e un fucile clandestino in casa: arrestato ad Aprilia

Un uomo di 44 anni originario di Aosta, ma residente a Sofia in Bulgaria, è stato arrestato ad Aprilia. L’operazione è scattata nella mattinata di ieri, lunedì 20 agosto. Come riporta il sito dell’Ansa, il 44enne è accusato di detenere un fucile clandestino e di ricettazione di un suv rubato.

Al termine delle indagini è stato rintracciato nella provincia pontina dove è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 2 agosto dal gip del Tribunale di Aosta su richiesta del pm Carlo Introvigne. L’attività investigativa è stata condotta dall'aliquota carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Aosta. L’uomo ha riferito di occuparsi di rivendere in Bulgaria auto acquistate in altri paesi europei.

L'accusa di ricettazione fa riferimento a un Range Rover sport grigio "provento di furto" e riciclaggio, con telaio clonato (essendo la carta di circolazione rubata e registrata a un'auto analoga ma di colore rosso), quella di falso alla contraffazione della targa. Il 44enne, infine, deve rispondere anche della detenzione in casa ad Aosta di un fucile Feinwerkbau sport 127 calibro 5.5/22.