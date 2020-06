Rifiuti, Rida chiude per tre giorni l'impianto di Aprilia: bloccato il conferimento dell'indifferenziato

Rida Ambiente bloccherà per tre giorni, dal 29 giugno al 1 luglio, il conferimento dei rifiuti indifferenziati nel proprio impianto di Aprilia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, con soltanto 48 ore di anticipo, al sindaco di Aprilia Antonio Terra durante la conferenza stampa in Provincia sul Piano rifiuti.

Il blocco non sarà privo di conseguenze visto che in quel sito conferiscono quasi tutti i comuni pontini che dovranno in qualche modo provvedere per quei tre giorni.

“Per il Comune di Aprilia – ha spiegato il primo cittadino – questo vuol dire che siamo costretti ad organizzare diversamente la raccolta rifiuti per circa 30mila abitanti e la comunicazione ci è arrivata appena 48 ore prima. All’origine del problema ci sarebbe il fermo del termovalorizzatore della società Acea di San Vittore, dove la maggior parte degli impianti della zona conferiscono i rifiuti. Se lo avessimo saputo con qualche giorno di anticipo – ha concluso - ci saremmo organizzati diversamente".