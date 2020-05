Aprilia, sorpresi ad abbandonare rifiuti: multati e obbligati a ripulire la strada

Sorpresi ad abbandonare rifiuti in strada sono stati multati: protagonisti di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 21 maggio, in via Inghilterra e via Parigi ad Aprilia due giovani caduti nella rete dei controlli della Polizia Locale.

I due ragazzi sono stati subito identificati; oltre alla multa sono stati obbligati a ripulire quanto lasciato lungo la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Vorrei fosse chiaro - commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra - che comportamenti come quelli sanzionati rovinano non solo l'immagine di Aprilia ma l'ambiente in cui tutti viviamo, compresi i cittadini sorpresi oggi. Abbandonare rifiuti in strada non solo è un gesto illogico (dato che esistono servizi pubblici per il loro conferimento e smaltimento), ma rende il posto in cui si vive un luogo brutto e degradato. Per questo - prima ancora che per la sanzione in cui si incorre - gettare immondizia per strada è un gesto stupido e incivile".

Gallery