Aprilia: guasto sulla rete idrica, buona parte della città resta senza acqua

Disagi oggi, sabato 26 ottobre, ad Aprilia dove buona parte della città, ad esclusione di alcune zone, è rimasta senza acqua. La causa, spiega Acqualatina, un guasto sulla rete idrica in Via Carroceto.

Da quanto fa sapere la società, l’interruzione idrica durerà fino a questa sera alle 22; prevista una progressiva normalizzazione del flusso nella notte. Tutto il Comune di Aprilia è interessato dall’interruzione idrica, ad esclusione delle località di Campoleone, Campoverde e Colle di Mare.

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone:

- via Mascagni - parcheggio Conforama

- via Tiberio - zona Montarelli parcheggio chiesa

- via Galileo Galilei - centro urbano, parcheggio parco Maranesi