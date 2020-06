Sette chili di marijuana e una coltivazione in azienda: arrestato un allevatore di Aprilia

A Campoverde, Aprilia, nel corso di un servizio antidroga, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni di Castel Gandolfo.

I militari in seguito a una perquisizione all’interno dell’azienda gestita di allevamento gestita dall'uomo hanno scoperto e sequestrato 6 piante di marijuana alte circa 170 centimetri, marijuana già tritata per un peso complessivo di 1,8 chili e altre 12 piante secche del peso complessivo di 2 chili, insieme ad altri tre chili della stessa sostanza già confezionata. Per l'imprenditore 57enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.