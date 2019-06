Aprilia, servizio antidroga dei carabinieri: 45enne trovato con tre etti e mezzo di hashish

Un uomo di 45 anni del posto è stato arrestato nel corso di un servizio antidroga dei carabinieri ad Aprilia. L’attività dei militari del Norm del locale Reparto territoriale scattata nella giornata di ieri, sabato 8 giugno.

L’uomo è stato trovato in possesso di droga rinvenuta nel corso di perquisizioni personale e domiciliare. Sono stati trovati 350 grammi di hashish, in parte suddivisi in dosi, insieme a materiale vario per il confezionamento e alla somma di 195 euro ritenuta il probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di via Aspromonte a Latina.