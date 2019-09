Aprilia, blitz dei carabinieri: trovate dosi di droga e piante di cannabis. Tre giovani arrestati

Tre pusher arrestati ad Aprilia nel corso di un servizio antidroga dei carabinieri. In flagranza di reato sono state fermate tre persone: un 27enne e un 21enne di Roma e un 25enne del luogo.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto diverse dosi di stupefacente. In particolare sono stati trovati e sequestrati 30 grammi di cocaina, 5 di marjuana e altri 5 di hashish, insieme al materiale per il confezionamento alla somma contante di 715 euro. Una seconda perquisizione dei militari estesa in un altro domicilio di uno dei tre giovanissimi ha consentito poi di sequestrare anche sei piante di cannabis. I tre ragazzi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e arriveranno in tribunale per il processo per direttissima nella giornata di domani, 28 settembre.