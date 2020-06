Salvati tre cani: doppio intervento dei vigili del fuoco ad Aprilia e Sezze

Doppio intervento nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, da parte dei vigili del fuoco che hanno salvato tre cagnolini in difficoltà, portandoli al sicuro.

Il primo intervento a Sezze dove i soccorritori acquatici del 115 hanno recuperato due cani da caccia che erano finiti in un laghetto (primo video in basso). Ad Aprilia, invece, i vigili del fuoco hanno operato per trarre in salvo un cane che era precipitato in un fossato (secondo video in basso).

