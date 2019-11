Gasolio di contrabbando in arrivo dall’Est Europa: maxi sequestro della Finanza

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 52.000 litri di gasolio di contrabbando proveniente dall’Est Europa; 4 le persone che sono state denunciate ritenute coinvolte nell’illecita importazione e commercializzazione dello stesso.

Questo l’esito di un’operazione scattata nell’ambito di controlli. Nel corso di un pattugliamento notturno finalizzato al contrasto del traffico illecito di prodotti sottoposti ad accisa, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico - finanziaria di Latina e della Tenenza di Aprilia hanno notato due autoarticolati telonati che lasciando la Pontina si dirigevano verso un capannone industriale.

Subito sono scattati gli accertamenti che hanno permesso alle Fiamme Gialle di rilevare che all’interno dei rimorchi erano stoccate in grandi contenitori di plastica, cosiddetti “cubotti”, circa 40 tonnellate di prodotto petrolifero dichiarato quale olio lubrificante anticorrosivo, così come riportato sulla documentazione di trasporto esibita. Insospettiti dalla particolare tipologia di prodotto, nonché dall’assenza presso il fabbricato di mezzi e strumentazioni tipici di un’attività d’impresa, i finanzieri hanno deciso di effettuare più incisivi riscontri che hanno permesso di scoprire che la merce era in realtà gasolio per autotrazione.

E’ stato anche accertato che entrambi i mezzi, provenienti dall’Ungheria, erano sprovvisti della segnaletica prescritta per il trasporto di prodotti infiammabili, (pannelli di colore arancione con codice ADR - Accord Dangereuses Route) potendo così “costituire - spiegano le Fiamme Gialle - anche un serio pericolo per l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti e della circolazione stradale”.

I due autocarri sono stati sequestrati insieme al carico illecitamente trasportato e alla falsa documentazione esibita; denunciati a piede libero per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici i due autisti e i due rappresentanti legali delle aziende coinvolte nell’acquisto e nel trasporto del gasolio.

Per le violazioni relative al codice della strada i finanzieri hanno provveduto al ritiro della patente agli autotrasportatori.

