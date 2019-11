Aprilia, sgombero in via Londra: liberati nove alloggi Ater occupati abusivamente

Recuperati nove alloggi popolari in via Londra ad Aprilia. L’operazione di sgombero, conseguente al sequestro preventivo, è scattata questa mattina, mercoledì 20 novembre, grazie ad un’accurata attività di pianificazione, che ha portato a liberare gli alloggi di proprietà dell’Ater.

Il provvedimento di sequestro dell’Autorità giudiziaria ha avuto un iter lungo e complesso che ha portato alle operazioni di sgombero di oggi a cui hanno partecipato i reparti inquadrati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, la Croce Rossa e i servizi sociali del Comune di Aprilia.

Gli immobili, di cui uno costruito abusivamente, si trovano nel quartiere Toscanini balzato alle cronache, anche nazionali, nelle scorse settimane in seguito all’arresto di Cristian Battello e Cristoforo Iorio per le minacce ai carabinieri in una notte di follia in via Francia quando anche i residenti aizzati si erano scagliati contro i militari.

Tra gli occupanti abusivi figurano anche pregiudicati ed un sorvegliato speciale; sono stati allontanati dagli immobili dopo una lunga opera di mediazione portata avanti nei giorni scorsi e continuata con l’intervento di questa mattina. Sempre nei giorni scorsi dalla Questura avevano provveduto anche ad allontanare da uno degli appartamenti un cane pitbull nella disponibilità di uno degli occupanti, che si temeva, spiegano, “potesse essere utilizzato questa mattina nei confronti degli operanti”.