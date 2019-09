Disagio abitativo: 136mila euro per sostegni economici ai residenti di quattro comuni del distretto Lt1

Ammontano a 136.264,38 euro gli stanziamenti del distretto Socio-sanitario LT/1 per contrastare il disagio abitativo nei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima. Chi ha perso o rischia di perdere casa può fare riferimento a diverse misure: quella del "contributo affitto", del "bonus alloggiativo" e del "voucher per sistemazione temporanea".

Nel primo caso l'obiettivo l'obiettivo è sostenere famiglie o singoli cittadini che, per condizioni socio-economiche determinate e certificabili, non riescono a garantire il regolare pagamento del canone di locazione dovuto e quindi incorrono o potrebbero incorrere in una situazione di morosità incolpevole.

Il “Bonus alloggiativo” invece consiste in un contributo economico finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a favore di famiglie o singoli individui che, a causa di una separazione legale o per la riduzione del nucleo familiare, si trovano nel mezzo di una procedura esecutiva di sfratto. Il contributo è erogato al fine della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.

Infine, il “Voucher per sistemazione temporanea in emergenza” riguarda quei cittadini che, a seguito di sgombero dovuto a un provvedimento di sfratto portato ad esecuzione, si trovano costretti a lasciare le loro abitazioni. I voucher sono assegnati dal Servizio Sociale comunale che ha effettuato la valutazione per i soggetti comunicati al distretto che provvederà ad erogarli direttamente alle strutture ospitanti.

La domanda di partecipazione all’Avviso - compilata unicamente sui modelli disponibili nei siti internet istituzionali dei Comuni del Distretto - dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 11 del 30 aprile 2020 ed essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia.