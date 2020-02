Aprilia, "scuole sicure": nuove telecamere nei pressi degli istituti comprensivi

Sono state completate in questi giorni ad Aprilia le operazioni di installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza che fanno parte del progetto "Scuole sicure". I plessi della città coinvolti sono l'istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Enrico Mattei di via Boccherini-Mascagni, l’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di via delle Palme e l’Istituto comprensivo “Menotti Garibaldi” di via Fermi.

I sistemi di videoripresa saranno integrati alle centrali di controllo installate sia presso il comando della polizia locale di Aprilia sia nel comando del reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri.