Aprilia, lotta allo spaccio: arrivano le telecamere di videosorveglianza nelle scuole

Parte ad Aprilia il progetto "Scuole sicure", con l'installazione di telecamere di sorveglianza negli istituti scolastici cittadini. Obiettivo: prevenire e contrastare lo spaccio di droga tra i più giovani. I nuovi sistemi di videosorveglianza verranno installati di fronte al liceo Meucci, all'istituto tecnico Rosselli, all'istituto tecnico professionale di via Boccherini e davanti alle scuole medie di via delle Palme (Ic Pascoli) e di via Fermi (Ic Menotti Garibaldi).

I sistemi di videoripresa saranno integrati alle centrali di controllo istallate sia presso il comando di polizia Locale sia al comando del Reparto Territoriale dell’Arma dei carabinieri di Aprilia. Accanto alla videosorveglianza, la polizia locale attuerà poi un capillare controllo negli orari di entrata e uscita degli studenti, intensificando la presenza di pattuglie e i controlli dei veicoli, soprattutto ciclomotori e minicar. Parallelamente partirà anche un'attività di informazione rivolta agli studenti e concordata con il personale docente finalizzata alla conoscenza delle conseguenze della guida in stato alterato dovuto all'assunzione di droga o alcol. Con questo obiettivo saranno distribuiti nelle scuole di Aprilia depliant e opuscoli.

Il progetto avrà un costo complessivo di 42mila euro e sarà finanziato in parte dal Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell’Interno, con un contributo del Comune di Aprilia di 4.700 euro. “Il progetto approvato – commenta il sindaco Antonio Terra – ci consente di incrementare le azioni di contrasto allo spaccio di droga, alzando il livello di attenzione e puntando ad una maggiore sinergia tra Comune, scuole del territorio, polizia locale e forze dell’ordine. L’azione, finanziata anche dal bando del Ministero che siamo riusciti a vincere, integra azioni educative e strumenti di sorveglianza, consentendoci di operare a 360°”.