Aprilia, da lunedì via al trasloco degli uffici comunali nella nuova sede di via dei Bersaglieri

Da lunedì 21 ottobre inizieranno ad Aprilia le operazioni di trasloco degli uffici di Piazza Roma nella nuova sede ristrutturata di via dei Bersaglieri. Saranno dunque trasferiti gli uffici Messi, Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica e Protocollo. L'amministrazione annuncia che il trasloco si protrarrà per alcuni giorni ed è dunque possibile che, nel corso delle operazioni, si possano verificare disagi per i cittadini.

"Fino a diversa comunicazione da parte del Comune, comunque - si legge in una nota - gli uffici interessati continueranno a ricevere il pubblico nella sede municipale di piazza Roma".