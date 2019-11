Fondano una società per le truffe online: scoperti e denunciati. Vittime in tutta Italia

Avevano fondato una società per la vendita online di computer, telefonini e materiale informatico, simulando perfino l'esistenza di un organigramma strutturato, con tanto di ufficio commerciale, ufficio assistenza e legale. I primi ordini erano andati tutti a buon fine e così i due "imprenditori" erano riusciti ad ottenere feedback favorevoli da parte degli utenti che si erano rivolti alla società.

I due erano però in realtà abili truffatori. Si tratta di un 56enne di origini campane ma residente ad Anzio e di un 47enne di Aprilia, individuati dagli agenti del commissariato di polizia di Cisterna come autori di decine di truffe perpetrate in tutta Italia.

Grazie infatti ad offerte particolarmente vantaggiose, la società era riuscita ad ottenere centinaia di ordini e relativi bonifici da ogni parte del Paese, dal Piemonte alle Marche, dalla Lombardia alla Sicilia e soprattutto dal Lazio e dalla provincia pontina. La merce ordinata dai clienti ovviamente non veniva mai recapitata. Strategicamente, per alimentare il più possibile l’attività, la società prima di dissolversi online ha continuato ad inviare ai clienti note formali per prendere tempo e per cercare di giustificare gli inadempimenti con un surplus di richieste, arrivando addirittura a diffidare, attraverso un fantomatico ufficio legale, dal denunciare la truffa subita. Diversi clienti dopo le prime esitazioni hanno però iniziato a denunciare, fino a pensare di unirsi in una “class action”.