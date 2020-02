Violazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali: 40enne di Aprilia finisce in carcere

Ha violato il regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato arrestato. Per un 40enne di Aprilia si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

L'uomo, come accertato dai militari, aveva violato ripetutamente la misura alternativa dell'affidamento in prova e tutti gli obblighi che ne conseguono.