In fuga per evitare il carcere, scovato in un bar ad Ardea e arrestato dalla polizia

In fuga per evitare l’arresto è stato rintracciato dalla polizia ad Ardea. Protagonista un uomo di 44 anni romano che lo scorso 16 giugno, appena colpito da un'ordinanza di misura cautelare in carcere per maltrattamenti, ha cercato di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti del Commissariato Esposizione si sono subito attivati al fine di individuare l’uomo con specifici servizi investigativi. L'impegno profuso dai poliziotti ha dato i suoi frutti nella serata di ieri, 7 luglio, quando il 40enne è stato individuato ad Ardea, presso un bar in via Lungomare degli Ardeatini.

Fermato è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato; dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Regina Coeli.