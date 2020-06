Raffica di perquisizioni: trovate armi, polvere da sparo e droga. Tre arresti dei carabinieri ad Ardea

I carabinieri della tenenza di Ardea hanno arrestato tre persone e denunciate altre due con l'accusa a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illecita di armi comuni da sparo in concorso. Si tratta di 4 uomini e una donna, tutti di Ardea, di età compresa tra i i 26 e i 56 anni.

Dopo una mirata attività info-investigativa, attivata di iniziativa già da alcune settimane, i militari hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare alcune centinaia di grammi tra marijuana, hashish e cocaina. Nello stesso contesto, sono stati trovati e sequestrati anche due fucili da caccia che risultavano illecitamente detenuti, 39 cartucce, un chilo di polvere da sparo e 419 inneschi al mercurio, tutto illegalmente detenuto. Nell'ambito dei citati servizi antidroga messi in atto sul territorio, i carabinieri di Ardea hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Roma due giovani come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale.

Due uomini sono stati condotti in carcere mentre la donna, incensurata, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.