Nascondeva una pistola e munizioni in casa: scatta l'arrestato per un 40enne

Un'arma con matricola e canna punzonate e decine di cartucce. E' quanto hanno trovato, a Santi Cosma e Damiano, i carabinieri in casa di un 40enne originario della provincia di Caserta, G.T... Nel corso della perquisizione domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola di fabbricazione cecoslovacca con matricola, arma e canna punzonate. Insieme all'arma sono state rinvenute e sequestrate11 cartucce calibro 9x21 parabellum, 48 calibro 9x21 e 54 di calibro 7,65. Pistola e munizioni erano detenute illegalmente. L'uomo è stato dunque arrestato, cosi come disposto e condotto presso la casa circondariale di Cassino.

Nel corso dello stesso servizio di controlli, i militari hanno denunciato a piede libero un uomo di 41 anni, sempre di origine casertana, trovato invece con una cartuccia per pistola calibro 9. Nel suo appartamento è stato scoperto anche un flacone contenente metadone e altri 4,5 grammi di hashish. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Latina per detenzione di stupefacenti per uso personale.