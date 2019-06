Controllato dai carabinieri e trovato con arnesi da scasso nel marsupio: denunciato

Controllato dai carabinieri è stato trovato in possesso di armi ed arnesi da scasso: per lui, un uomo di 42 anni di origini algerine, è scattata la denuncia. Il 42enne, residente nel capoluogo pontino, è finito nella rete dei carabinieri impegnati ieri, lunedì 24 giugno, in un servizio di controllo del territorio a Latina.

Sottoposto ad una perquisizione personale è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 14 e 10 centimetri, e di tre punteruoli/grimaldelli di lunghezza nascosto all’interno del marsupio.

Tutto è stato sequestrato mentre il 42enne denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.