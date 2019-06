Trovati con tre chili e mezzo di hashish e cocaina: arrestati a Ciampino

Operazione antidroga fuori provincia da parte dei carabinieri del Reparto operativo di Latina. Un'indagine sullo spaccio di stupefacenti ha portato i militari del comando provinciale fino a Ciampino, dove nella notte sono stati arrestati in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, due uomini di 60 e 69 anni, entrambi residenti a Roma.

I due, in seguito a una perquisizione nell'abitazione, effettuata in collaborazione con i militari della tenenza di Ciampino, sono stati trovati in possesso di cinque involucri di collophane che contenevano un chilo di cocaina e 2,5 chili di hashish. Oltre allo stupefacente è stato trovato e sequestrato diverso materiale per il confezionamento. Espletate le formalità di rito, i due uomini sono stati portati in tribunale a Roma per la celebrazione dell'udienza con rito direttissimo.