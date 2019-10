Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Priverno

Attacco hacker al Comune di Priverno. Colpiti i sistemi informatici dell'ente e, attraverso mail infette, una lunga serie di indirizzi comunali. Da ieri, 9 ottobre, gli indirizzi email dell'amministrazione sono infatti utilizzati per mascherare attacchi virali. In molti, compresi funzionari e dipendenti dell'ente, hanno ricevuto mail che apparentemente sembrano provenire dal sindaco o da altri uffici ma che in realtà nascondono appunto dei virus.

Il Comune raccomanda, prima di aprirle, di verificare il mittente. Sembra che sia stata individuata anche la provenienza dell'attacco hacker (Singapore), ma non si riesce ancora a bloccarlo. Le indagini ora sono affidate alla polizia postale.