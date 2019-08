Si masturba in piazza Santa Maria Goretti davanti ai bambini: arrestato

E’ stato necessario l’intervento della polizia nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto, in piazza Santa Maria Goretti a Latina in seguito ad alcune segnalazioni circa la presenza di un uomo intento a masturbarsi davanti a numerose persone, tra cui anche bambini che giocavano alle giostrine.

Appena arrivata la Squadra Volante è stata avvicinata dai genitori increduli; alla polizia hanno indicato l’uomo al centro della piazzetta che, seduto seminudo su una panchina, era intento nell’atto di masturbarsi non curante della presenza delle persone e non accorgendosi neanche dell’arrivo degli agenti.

Solo in un secondo momento l’uomo ha cercato di ricomporsi e fuggire; nonostante il suo maldestro tentativo di divincolarsi e l’energica opposizione contro i poliziotti che ha cercato di colpire, è stato bloccato. Identificato, il giovane di 30 anni di origini bengalesi è stato condotto presso gli uffici della Squadra Volante e arrestato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina in Tribunale e al termine del quale è stato condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa.