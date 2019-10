Parcheggio selvaggio: “operazione pulizia” contro le auto in sosta sulle fermate dei bus

Pugno duro del Comune contro il parcheggio selvaggio, ed in particolare contro le auto trovate in sosta sulle fermate dei bus. E’ stato il presidente della commissione Trasporti, Gianni Rinaldi, ad annunciare il servizio che verrà posto in essere sulle strade del capoluogo pontino. “Io la chiamo ‘operazione pulizia’ - ha detto Rinaldi ironicamente -. Ma in fondo è proprio ciò che succederà nelle prossime settimane nella nostra città”.

Una pattuglia della polizia locale, è stato spiegato oggi nel corso della commisione a cui ha preso parte anche il dirigente del servizio Francesco Passaretti, girerà per le vie del capoluogo con un carro attrezzi pronto a rimuovere quelle auto che occupano gli spazi di fermata dei mezzi pubblici. “Il motivo è molto semplice: non si tratta di semplici infrazioni al codice della strada, ma di qualcosa che impedisce il normale accesso a persone diversamente abili, così come a mamme con il passeggino, e che oltretutto non permette la salita e la discesa in sicurezza dei passeggeri”.

Le altre novità

In commissione si è parlato anche delle altre novità: sono entrate in funzione le prime otto paline intelligenti che indicano agli utenti il passaggio dei bus in tempo reale; così come adesso funziona anche il servizio di mappatura dei bus sul sito di Csc: per ogni fermata sono elencati sia quelli con l’orario di arrivo previsto da calendario, sia quelli con l’orario fornito grazie alla geolocalizzazione che, è stato però richiesto in commissione, venga meglio evidenziato. Un importante servizio in più che servirà alla popolazione per sapere l’ora esatta in cui arriverà alla fermata l’autobus che interessa.

Potenziata anche la flotta: oggi ci sono cinque autobus in più rispetto a prima, senza costi aggiuntivi rispetto al capitolato, e tre autisti in più sono stati assunti.

La testimonianza di una cittadina

Ascoltata anche la testimonianza di una cittadina, che nelle scorse settimane aveva posto un problema agli uffici e al gestore, oggi risolto: l’orario mattutino di una corsa da un borgo della città non permetteva l’arrivo puntuale del figlio a scuola. La partenza sarà anticipata di alcuni minuti, per permettere agli studenti di arrivare in orario. “Si tratta di un caso particolare, ma emblematico del fatto che quella di Lbc è una amministrazione sempre con l’orecchio teso all’ascolto, anche del singolo cittadino” ha commentato Rinaldi.