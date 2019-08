Autostrada Roma-Latina: petizione della Cisl. Presidio in piazza del Popolo

Petizione della Cisl rivolta al presidente della Repubblica per sollecitare la decisione sull’ulteriore ricorso dilatorio per la realizzazione dell’Autostrada Roma – Latina. Presidio questa mattina del sindacato in piazza del Popolo.

“Ricordiamo, a titolo di cronaca, la travagliata storia che dura da 15 anni: inizia dall’Anas con un’operazione finanziaria di quasi 3 miliardi, un considerevole investimento Cipe, un ricorso al Tar, un appello al Consiglio di Stato, e da un ricorso straordinario pendente dinanzi al Presidente della Repubblica”.

Ha commentato Roberto Cecere – segretario generale della Cisl di Latina: “Un riscontro importante da parte dei cittadini, un segnale forte ed inequivocabile che la comunità vuole uscire da una arretratezza infrastrutturale che di fatto rende il territorio poco attrattivo per chi vuole fare impresa, ma che soprattutto mette a rischio migliaia di lavoratori che ogni giorno percorrono la Pontina per recarsi a lavoro” ha commentato Roberto Cecere, segretario generale della Cisl di Latina.

“Contro la coalizione della mediocrità ci sono tante persone che pensano e vogliono fare e non trovano gli interlocutori giusti. Il sindacato, i partiti e le organizzazioni, devono ritornare in mezzo alla gente e renderla protagonista del loro futuro. Proseguiremo la raccolta firme nei comuni della nostra provincia, infatti il 7 agosto saremo a Priverno, l’8 a Sabaudia e il 9 a Pontinia” conclude il sindacalista