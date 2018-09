Latina, servizio scuolabus del Comune: domande online entro domani

Scade domani, lunedì 24 settembre, il termine per iscriversi al servizio scuolabus messo a disposizione dal Comune di Latina. Nell'avviso pubblicato sul sito si fa riferimento al servizio riservato agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo dando precedenza agli alunni che risiedono in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Il Comune ha individuato le zone del territorio in cui attivare il servizio scuolabus in relazione all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici, agli insediamenti urbani e alle richieste fatte pervenire dai cittadini interessati. Durante il trasporto è prevista la presenza di un accompagnatore per garantire la sicurezza degli alunni durante il tragitto, della salita e della discesa dal mezzo. Gli utenti possono iscriversi online entro il termine previsto per la giornata di domani attraverso il sito www.apservice.it/pslatina.

Dal sito del Comune è possibile scaricare l'avviso pubblico in cui sono specificati parametri e requisiti e le tariffe previste.