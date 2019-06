Bambino ingerisce detersivo: trasportato in gravi condizioni a Roma

E' in granvi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma un bambino di due anni che ha ingerito un acido utilizzato in casa per le pulizie. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, 26 giugno, a Latina e la notizia è stata anticipata oggi dall'edizione locale del Messaggero.

Quando i genitori si sono resi conto dell'accaduto hanno portato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Goretti. A causa delle sue condizioni il bambino è stato però trasferito nell'ospedale romano. Le sue condizioni, come riporta il Messaggero, sono gravi ma stabili.