Bambino morto sulla Cristoforo Colombo: cordoglio a Borgo Sabotino

Aveva vissuto fino a dicembre scorso a Borgo Sabotino Antonio B., il bambino di 11 anni morto improvvisamente ieri dopo un malore sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Come anticipato dal Messaggero, il piccolo aveva frequentato la quarta elementare presso l'istituto comprensivo Vito Fabiano prima di trasferirsi con la famiglia a Ostia. Proprio da Ostia era partita ieri la mamma, insieme a una zia, per accompagnare il piccolo a una visita di controllo in un ospedale della Capitale.

La tragedia si è consumata intorno alle 8, nel traffico della Cristoforo Colombo paralizzata anche a causa del gran premio di Formula E. Il bambino, che sembra avesse accusato negli ultimi mesi problemi respiratori, si è sentito male improvvisamente. La mamma ha accostato l'auto e chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno intercettato un'ambulanza che passava in zona e l'hanno scortata fino alla Cristoforo Colombo ma quei minuti di attesa sono stati purtroppo fatali. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno tentato una rianimazione ma invano. Sul caso la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e il corpo del piccolo Antonio sarà ora sottoposto a un esame autoptico che chiarirà le esatte cause del decesso.

Sulla tragedia è intervenuto anche l'assessore alla Santià della Regione Lazio Alessio D'Amato: "Voglio esprimere la vicinanza e le condoglianze ai genitori e ai familiari del bambino deceduto mentre si trovava in auto sulla via Cristoforo Colombo all'altezza di via Wolf Ferrari - ha dichiarato - Una tragedia che ci rattrista. I soccorsi si sono attivati tempestivamente e un'automedica e una ambulanza, con tutta l'attrezzatura di emergenza necessaria, hanno raggiunto il bambino dopo 6 minuti dalla chiamata di soccorso, scortati da un mezzo dei vigili urbani che ha permesso ai mezzi dell'Ares 118 di giungere tempestivamente".

"In assenza di tale scorta - aggiunge l'assessore regionale - i disagi alla viabilità nel quadrante sud della città avrebbero potuto causare ricadute negative sulla tempistica di intervento. Voglio ringraziare la polizia municipale per la scorta e gli operatori del nue 112 e dell'Ares 118 che purtroppo non sono riusciti a salvare il bambino, nonostante tutte le manovre di rianimazione cardio polmonari. Attendiamo gli esiti dell'esame autoptico per le cause del decesso",