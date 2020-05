Bandiera Blu 2020, premiate sette località della provincia di Latina

Sono arrivate puntuali anche quest’anno, nonostante il Coronavirus, le Bandiere blu, riconoscimenti della Foundation for Environmental Education, che premiano le spiagge europee sulla base di una serie di requisiti relativi sia alla qualità delle acque che ai servizi offerti. Quest’anno sulle 385 località italiane che hanno ricevuto la bandiera ce ne sono sette della provincia di Latina.

Hanno dunque ottenuto il riconoscimento il litorale di Latina, il lungomare di Sabaudia, il litorale di San Felice Circeo, le spiagge Ponente e Levante di Terracina, Ponente, Lago Lungo, Levante e Bazzano a Sperlonga, le spiagge Arenauta, Ariana, Serapo e Sant’Agostino a Gaeta, Cala Nave a Ventotene.

La consegna avverrà ufficialmente a Roma, in via telematica, il 14 maggio nella sede della Foundation for Environmental Education.

La bandiera blu premia i tratti di che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione anche la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.